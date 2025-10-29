Бюджет Петербурга на 2026–2028 года одобрен в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении проект бюджета на ближайший трехлетний период. Доходы города в 2026 году достигнут 1,454 трлн, расходы — 1,642 трлн рублей. Первую версию бюджета перед депутатами представил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Губернатор заявил, что «рост бюджета обеспечивается в сложных условиях планового охлаждения экономики». «Это говорит о стабильности нашей финансовой системы и устойчивости экономики Петербурга»,— считает Александр Беглов.

Проект бюджета губернатор представлял в разрезе своей программы «10 приоритетов развития Петербурга». Список «приоритетов» открывается так называемыми, «мегапроектами XXI век»: строительство Большого Смоленского моста, Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), Высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва, круглогодичного морского курорта «Горская».

На следующий этап строительства ШМСД в бюджете запланировано 360 млрд руб., из которых 90 млрд из федерального бюджета. На проектирование канализационного коллектора Лахта–Горская и транспортных подходов к будущему курорту одобрен казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 млрд руб.

Как и всегда особое внимание уделяется теме метрополитена. Две ближайшие станции петербургской подземки, «Путиловскую» и «Юго-Западную» («Казаковскую»), Смольный планирует открыть в 2026 году. На заседании парламента Александр Беглов заявил, что сдать обе станции должны до конца этого года.

Следующие новые станции жителям придется подождать еще три года: открытие «Театральной», «Богатырской» и «Каменски» намечено только на 2029 год. Еще четыре станции — «Броневую», «Заставку», «Каретную» и «Боровую» — хотят запустить в 2030-м. На строительство метро на 2026-2028 года предусмотрено 217 млрд рублей, из которых 51 млрд — на следующий год.

После череды вопросов от каждый фракции и выступлений их глав, депутаты проголосовали за принятие проекта бюджета в первом чтении. Документ поддержали 47 парламентариев, двое воздержались. Во втором чтении проект рассмотрят 19 ноября.

Подробнее о формировании петербургской казны на ближайшую трехлетку — в материале «Ъ-СПб» «Бюджет поедет на метро».

Надежда Ярмула