Террорист признался в подрыве сотрудника Генштаба и подготовке покушения на следователя

30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков заявил, что готовил покушение на следователя СКР, а также взорвал автомобиль офицера Генштаба по идейным соображениям, передает корреспондент «Ъ». Об этом фигурант заявил на заседании Второго западного окружного военного суда, после того как прокурор огласил фабулу обвинения.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Евгений Серебряков

«Почему вы пошли на это?» — спросил подсудимого судья Андрей Плужников. «По идейным соображениям. Сумму в $20 тыс. (обещанное вознаграждение.— “Ъ”) — это сотрудники ФСБ в аэропорту просили, чтобы я назвал. В реальности я хотел быстрее остановить войну»,— заявил фигурант, которого выдали из Турции.

Следствие установило, что в составе организованной группы Евгений Серебряков готовил один теракт, который не был доведен до конца, и совершил другой, собрав взрывное устройство и установив его под днище автомобиля Toyota сотрудника Генштаба на Синявинской улице Москвы 24 июля 2024 года. В результате взрыва здоровью офицера был причинен тяжкий вред. Как прозвучало в суде, ему оторвало ступни обоих ног. Его жена также пострадала.

Евгению Серебрякову инкриминируется ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Вину во всех преступлениях он полностью признал.

Мария Локотецкая