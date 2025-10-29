Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Террорист признался в подрыве сотрудника Генштаба и подготовке покушения на следователя

30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков заявил, что готовил покушение на следователя СКР, а также взорвал автомобиль офицера Генштаба по идейным соображениям, передает корреспондент «Ъ». Об этом фигурант заявил на заседании Второго западного окружного военного суда, после того как прокурор огласил фабулу обвинения.

Евгений Серебряков

Евгений Серебряков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Евгений Серебряков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Почему вы пошли на это?» — спросил подсудимого судья Андрей Плужников. «По идейным соображениям. Сумму в $20 тыс. (обещанное вознаграждение.— “Ъ”) — это сотрудники ФСБ в аэропорту просили, чтобы я назвал. В реальности я хотел быстрее остановить войну»,— заявил фигурант, которого выдали из Турции.

Следствие установило, что в составе организованной группы Евгений Серебряков готовил один теракт, который не был доведен до конца, и совершил другой, собрав взрывное устройство и установив его под днище автомобиля Toyota сотрудника Генштаба на Синявинской улице Москвы 24 июля 2024 года. В результате взрыва здоровью офицера был причинен тяжкий вред. Как прозвучало в суде, ему оторвало ступни обоих ног. Его жена также пострадала.

Евгению Серебрякову инкриминируется ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Вину во всех преступлениях он полностью признал.

Мария Локотецкая

Фотогалерея

Подрыв автомобиля в Москве

Предыдущая фотография
Взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser

Взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным «Ъ», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 500 граммов

По данным «Ъ», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 500 граммов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет сообщал, что пострадали два человека

Следственный комитет сообщал, что пострадали два человека

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники спецслужб на месте взрыва

Сотрудники спецслужб на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Робототехнический комплекс МРК-15, предназначенный для поиска, эвакуации или уничтожения взрывных устройств, работает на месте происшествия

Робототехнический комплекс МРК-15, предназначенный для поиска, эвакуации или уничтожения взрывных устройств, работает на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В СМИ распространилась информация, что пострадавшие — офицер ГРУ Андрей Торгашов и его супруга

В СМИ распространилась информация, что пострадавшие — офицер ГРУ Андрей Торгашов и его супруга

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако вскоре сам Андрей Торгашов опроверг эту информацию. Он заявил, что они с супругой уже давно проживают по другому адресу. По данным «Ъ», пострадавшим оказался его однофамилец

Однако вскоре сам Андрей Торгашов опроверг эту информацию. Он заявил, что они с супругой уже давно проживают по другому адресу. По данным «Ъ», пострадавшим оказался его однофамилец

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Дело о взрыве передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК. На подозреваемого составлена ориентировка, его личность выясняется

Дело о взрыве передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК. На подозреваемого составлена ориентировка, его личность выясняется

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 8

Взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным «Ъ», тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял 500 граммов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет сообщал, что пострадали два человека

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники спецслужб на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Робототехнический комплекс МРК-15, предназначенный для поиска, эвакуации или уничтожения взрывных устройств, работает на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В СМИ распространилась информация, что пострадавшие — офицер ГРУ Андрей Торгашов и его супруга

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако вскоре сам Андрей Торгашов опроверг эту информацию. Он заявил, что они с супругой уже давно проживают по другому адресу. По данным «Ъ», пострадавшим оказался его однофамилец

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Дело о взрыве передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК. На подозреваемого составлена ориентировка, его личность выясняется

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все