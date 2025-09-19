Покушение на офицера оценили в $20 тысяч

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Евгения Серебрякова. Ему инкриминируют теракт — подрыв в Москве летом прошлого года автомобиля офицера Минобороны, в результате которого военнослужащий получил тяжелые ранения. Фигурант после совершения преступления уехал в Турцию, но был задержан и выдан России.

О завершении расследования уголовного дела Евгения Серебрякова сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Московским главком комитета (оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники ФСБ) фигуранту инкриминируется ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Согласно материалам дела «не позднее марта 2023 года» Евгения Серебрякова вовлекли в переписку представители Службы безопасности Украины (СБУ), которые выделили ему куратора, назвавшегося Ильей. Спустя некоторое время Евгению Серебрякову было предложено взорвать следователя СКР, который вел дела «о противоправной деятельности представителей военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований».

За выполнение задания Серебрякову пообещали переезд на Украину, гражданство страны и вознаграждение в пределах $10–20 тыс.

Евгений Серебряков вместе с сообщниками (дело в отношении них выделено в отдельное производство) приступили к подготовке теракта. Фигурант должен был установить место жительства и распорядок дня следователя, организовать наблюдение за его автомобилем и забрать в оговоренном тайнике взрывчатку, компоненты для бомбы и инструкцию, как ее собрать.

Взрывное устройство террористы планировали заложить под автомобиль потенциальной жертвы, установив поблизости и камеру слежения. Взрыв планировалось произвести дистанционно. По ходу подготовки Евгений Серебряков выезжал за границу, предположительно в Стамбул, где куратор передал ему $1,4 тыс. на текущие расходы. Теракт был полностью подготовлен, но его исполнение сорвалось «по не зависящим» от злоумышленников обстоятельствам.

Тогда террористы выбрали новую жертву — офицера Минобороны, проживающего на Синявинской улице в Москве. В целом же они планировали целую серию терактов в столице с целью «запугивания населения, сотрудников правоохранительных органов и дестабилизации обстановки».

В мае 2024 года Евгений Серебряков организовал наблюдение за военнослужащим, в том числе скрытую видеосъемку, арендовал конспиративную квартиру вблизи места жительства потерпевшего и изготовил СВУ.

24 июля 2024 года фигурант заложил бомбу под припаркованную поблизости от дома Тoyota Land Cruiser военного и скрылся. Когда офицер с супругой сели в машину, сообщник Евгения Серебрякова дистанционно привел бомбу в действие. Военнослужащий получил тяжелейшие ранения, его жена также серьезно пострадала. Материальный ущерб по делу оценен в 5 млн руб.

Заминировав внедорожник, фигурант вылетел в Турцию. Там ему должны были передать украинский паспорт, а также около $20 тыс. за выполнение задания. Затем Евгений Серебряков намеревался перебраться на Украину, однако был задержан по российскому запросу и практически сразу выдан России.

В рамках расследования было проведено более 20 судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая, допрошено более 50 свидетелей. Уголовное дело в отношении Евгения Серебрякова направлено для передачи в суд.

Александр Александров