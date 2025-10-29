Петербуржцы стали на 30% реже парковаться в центре после введения новых тарифов

В Центральном районе Санкт-Петербурга стали парковаться на 30% реже после введения новых тарифов. Об этом заявил директор Городского центра управления парковками (ЦУП) Михаил Курдяев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также господин Курдяев отметил, что спрос постепенно перераспределяется, уходя из востребованных зон, подорожавших после недавних изменений. Там, где раньше раньше было невозможно запарковаться, появляются места, говорит чиновник.

Новые тарифы действуют в Северной столице с 15 октября. Цена зависит от загруженности улицы: 100 рублей в час сохранятся лишь в локациях, где уровень заполняемости не превышает 50%, в остальных местах цена будет варьироваться от 200 до 360 рублей в час. В Смольном надеются, что дифференцированные тарифы снизят нагрузку на центр города и освободят места для жителей районов.

Подробнее об изменениях — в материале «Ъ-СПб» «Места повышенной ценности».

Артемий Чулков