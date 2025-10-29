Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин: межконтинентальные ракеты «Сармат» скоро встанут на боевое дежурство

Ракетный комплекс «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство, заявил Владимир Путин раненым участникам СВО, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка.

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

«Такой в мире (ракеты. — "Ъ") нет, как "Сармат", — сказал Владимир Путин. — На дежурстве она не стоит, но скоро появится на дежурстве».

Он также сообщил, что накануне ВС РФ успешно испытали подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Этот беспилотник даже мощнее, чем межконтинентальная ракета «Сармат», добавил Владимир Путин.

