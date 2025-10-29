Депутат Яроблдумы не смог вернуть пост главврача через суд

Бывший главный врач КБ № 2 Сергей Давлетов не смог восстановиться на работе через судебный иск. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Господин Давлетов, который также является депутатом Ярославской областной думы («Единая Россия»), требовал заключения нового трудового договора и восстановления в должности. Как сообщили в Ярославском областном суде, господин Давлетов отказался от требований о восстановлении на работе.

Иск был удовлетворен частично. В частности, была признана незаконной дата увольнения, в связи с чем суд взыскал средний заработок за время вынужденного прогула по новую дату увольнения.

Как сообщили в правительстве области, из-за неточности в расчете даты прекращения трудовых отношений уволенному работнику будет сделана доплата денежного содержания за один день работы. В областном суде указали, что истец взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Сергей Давлетов руководил клинической больницей № 2 до июля 2025 года. Его контракт не продлили из-за претензий министерства. Давлетов не согласился с этим и подал в суд.

В правительстве также уточнили, что контрольно-ревизионная инспекция Ярославской области проводит проверку действий бывшего главврача, результаты которой будут переданы правоохранительным органам. Напомним, после увольнения из больницы господин Давлетов подал заявление о принятии его на работу депутатом на постоянной основе. Дума удовлетворила это заявление.

Антон Голицын