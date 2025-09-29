В Ярославле депутат от «Единой России» может вернуть пост главврача через суд

Депутат Ярославской областной думы Сергей Давлетов («Единая Россия») подал иск к бывшему работодателю — министерству здравоохранения Ярославской области, а также к ГБУЗ ЯО «Клиническая больница №2», которое он ранее возглавлял. Информация об этом содержится в карточке дела Кировского районного суда.

Сергей Давлетов

Фото: Ярославская областная дума



Гражданское дело отнесено к категории «Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе в связи с увольнением по инициативе работодателя (ст. 71, 81 ТК РФ)». «Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Давлетов покинул свой пост 17 июля 2025 года. В минздраве тогда сообщили, что к работе руководителя больницы возникли вопросы, и министерство «не сочло эффективным его дальнейшее пребывание в данной должности».

Там поясняли, что во время проверки был выявлен факт простаивания оборудования стоимостью 46 млн руб., пациенты жаловались на очереди, сложности с госпитализацией и другие проблемы.

Сергей Давлетов был избран депутатом областной думы в 2023 году по партийному списку «Единой России», до этого также был депутатом муниципалитета Ярославля. Пост главврача больницы №2 он занимал с 2020 года, до этого работал заместителем директора департамента здравоохранения области (сейчас — минздрав).

