Экс-главврач КБ № 2 Давлетов стал депутатом на постоянной основе

Депутаты Ярославской областной думы проголосовали за принятие Сергея Давлетова на работу на постоянной основе. Заседание состоялось 30 сентября.

Сергей Давлетов был избран депутатом областной думы в 2023 году по партийному списку «Единой России», до этого также был депутатом муниципалитета Ярославля. Пост главврача больницы №2 он занимал с 2020 до июля 2025 года.

В минздраве тогда сообщили, что к работе руководителя больницы возникли вопросы, и министерство «не сочло эффективным его дальнейшее пребывание в данной должности». Накануне стало известно, что депутат облдумы подал иск к областному минздраву и больнице. Дело отнесено к категории «Дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе в связи с увольнением по инициативе работодателя».

Алла Чижова