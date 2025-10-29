Банкир не успел добежать до границы

Суд в Москве вынес приговор бывшему начальнику отдела столичного филиала ивановского Национального банка сбережений (НБС) Алексею Гостюхину. По версии обвинения, банкир вынес из собственного кредитного учреждения порядка 180 млн руб., принадлежащих клиенту финансовой организации. Фигурант перед задержанием хотел улететь в Таиланд, но был задержан по дороге в аэропорт. Вину он признал, ущерб возместил и получил два с половиной года колонии.

Мещанский райсуд столицы вынес приговор Алексею Гостюхину. Ему инкриминировали особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В суд дело поступило 31 июля 2025 года, для его рассмотрения судье Татьяне Изотовой понадобилось всего четыре заседания.

Как уже рассказывал “Ъ”, в конце декабря 2024 года в столичную полицию обратилась представитель правления НБС, сообщившая, что накануне в отделение банка на Сретенке пришла клиентка — индивидуальный предприниматель, которая обнаружила, что из арендованной ею ячейки пропали 179,3 млн руб., которые она положила туда за пару недель до описываемых событий.

АО «Национальный банк сбережений» было основано в 1992 году в Иваново. Как сказано на сайте кредитного учреждения, банк предоставляет услуги как физическим, так и юридическим лицам. 21 февраля 2025 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ему рейтинг кредитоспособности на уровне ruB, по рейтингу установлен стабильный прогноз. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль кредитного учреждения за 2024 год составила 304,5 млн руб.

Получив заявление, следователи УВД по ЦАО Москвы возбудили дело по статье об особо крупной краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). После начала расследования сыщики быстро вышли на Алексея Гостюхина, так как в ходе внутренней проверки, проведенной в НБС, выяснилось, что ключи от опустошенной ячейки могли быть только у него.

Как установили сотрудники полиции, деньги подозреваемый выносил частями, выбирая время, когда коллеги не могут его заметить. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Последнюю партию в размере 35 млн руб., по ее словам, фигурант конвертировал в криптовалюту.

Алексея Гостюхина задержали в аэропорту, когда он собирался улететь в Таиланд. 22 января 2025 года Таганский райсуд Москвы по ходатайству следователя УВД по ЦАО отправил его в СИЗО на два месяца. С тех пор мера пресечения не менялась, хотя в суде адвокаты указывали, что из страны топ-менеджер хотел улететь еще до того, как стал подозреваемым по делу, вину признал и сотрудничает с правоохранителями, а его супруга и потерпевшая договорились о возврате денег.

Отметим, что в окончательной редакции обвинение Алексею Гостюхину предъявили по другой статье УК — о растрате: следствие пришло к выводу, что, поскольку клиентка кредитного учреждения свои деньги назад получила, ущерб действиями фигуранта был причинен банку.

В итоге председательствующая Татьяна Изотова признала Алексея Гостюхина виновным и приговорила его к двум с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, она постановила прекратить производство по гражданскому иску потерпевшей.

Защитники подсудимого намерены обжаловать приговор, комментировать дело по существу они категорически отказались, сославшись на волю подсудимого.

Ефим Брянцев