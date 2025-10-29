На процессе в Краснодаре ростовские судьи не признали влияния на их решения

Краснодарский краевой суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского райсуда Елены Коблевой, которая обвиняется в получении взятки в сумме 500 тыс. руб. за возврат конфискованных лодок и сетей бригадиру рыболовецкой артели Владимиру Боженко, уличенному в браконьерстве. На заседании 29 октября суд допросил мирового судью Илью Приходько и судью Азовского райсуда Ростовской области Александра Варфоломеева, которые, по версии следствия, по просьбе Коблевой выносили решения в пользу Владимира Боженко.

Судьи Приходько и Варфоломеев сообщили, что они не знакомы с Еленой Коблевой, председатель Советского райсуда Ростова не могла даже косвенно повлиять на их мнение. По словам свидетелей, они не общались с кем-либо в связи с отменой конфискации орудий лова, решения в пользу Владимира Боженко вынесены на основании их внутреннего убеждения.

По версии обвинения, в сентябре 2022 года мировой суд Азовского района назначил Владимиру Боженко штраф за незаконный лов и вынес решение о конфискации невода и двух моторных лодок. Предприниматель Николай Студеникин, закупавший у Боженко рыбу для переработки, попросил своего партнера Леонида Караханова найти возможность вернуть орудия лова. Господин Караханов обратился к знакомой судье Елене Коблевой, которая посоветовала подать апелляционную жалобу, чтобы дело рассмотрели заново. В итоге в декабре 2022 года лодки и сеть были возвращены владельцу.

Анна Перова, Ъ-Краснодар