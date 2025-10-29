Технологические гиганты резко нарастили расходы на лоббирование в ЕС

Цифровая индустрия, в первую очередь американская, значительно увеличила объем расходов на лоббирование своих интересов в ЕС. Cейчас она тратит на это в год в среднем €151 млн, что на 33,6% больше, чем в 2023 году. По сравнению с 2021 годом рост и вовсе составил 55,6%. Такие данные приводят в своем докладе организации Corporate Europe Observatory и LobbyControl.

В центре внимания лоббистов европейские законы о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) и о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), регулирующие правила деятельности цифровой сферы. Администрация президента США Дональда Трампа считает эти законы дискриминирующими по отношению к американским компаниям. Пересмотра законов добиваются и европейские сторонники дерегулирования отрасли. Среди крупнейших лоббистов компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ), которая потратила на эти цели за год €10 млн, Microsoft (€7 млн), Apple (€7 млн), Amazon Europe Core (€7 млн). В топ-10 также вошли Qualcomm, Google, Telefonica, Intel, Samsung. При этом многие из компаний значительно нарастили расходы на эти цели. Например, Amazon увеличил их на €4,3 млн, а Microsoft — на €2 млн.

Закон о цифровых рынках вступил в силу в ЕС в марте 2024 года. Он стал самым масштабным в мире сводом правил, регулирующих деятельность технологических гигантов и направленных на защиту конкуренции. По этому закону Еврокомиссия регулярно штрафует крупные корпорации на многомиллиардные суммы.

Алена Миклашевская