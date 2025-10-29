Стадион Maracana выставили на продажу

Власти Рио-де-Жанейро выставили на продажу стадион Maracana, который является домашней ареной местных футбольных клубов «Флуминенсе» и «Фламенго». Об этом сообщает RMC Sport.

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

По данным источника, решение было принято, чтобы «избежать расходов на техническое обслуживание» и частично погасить долги региона, эквивалентные €1,89 млрд. Глава законодательного собрания штата Рио-де-Жанейро (ALERJ) Родриго Аморим сообщил, что проведение одного матча на Maracana обходится властям примерно в €160 тыс. По его словам, продажа стадиона и прилегающего к нему комплекса может принести более €320 млн.

Стадион Maracana был открыт в преддверии чемпионата мира 1950 года. На тот момент он был крупнейшим в мире. В финале турнира играли сборные Бразилии и Уругвая — 1:2. Согласно официальной статистике Международной федерации футбола (FIFA), на тот матч было продано 173 850 билетов, что сделало его самым посещаемым в истории. Также стадион принимал финалы чемпионата мира-2014 и Олимпийских игр-2016. Сейчас Maracana вмещает около 78 тыс. зрителей.

Таисия Орлова