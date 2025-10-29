Вратарю ФК «Интер» после смертельного ДТП грозит до семи лет тюрьмы

Запасному вратарю миланского «Интера» Хосепу Мартинесу, во вторник сбившему насмерть 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске, может грозить от двух до семи лет лишения свободы за убийство по неосторожности. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. При этом, если будет доказана первоначальная гипотеза следствия о том, что пожилой мужчина почувствовал себя плохо, потерял контроль над коляской, вследствие чего резко выехал на проезжую часть, дело будет закрыто.

Трагедия произошла во вторник в 9:43 утра по местному времени. Подчеркивалось, что Хосеп Мартинес незамедлительно попытался оказать помощь 81-летнему мужчине, а экстренные службы прибыли вовремя, однако спасти пострадавшего не удалось.

Мартинес активно сотрудничал со следствием. Отмечается, что он ехал с допустимой на этом участке дороги скоростью. Тесты показали, что испанец в момент инцидента был трезв.

27-летний вратарь выступает за «Интер» с лета 2024 года. Ранее он играл за «Дженоа», «Лас-Пальмас» и «Лейпциг».

Арнольд Кабанов