Дело против экс-замглавы «Росгеологии» прекратили из-за его ухода на СВО

Черемушкинский районный суд Москвы прекратил производство по делу бывшего первого заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга (Ганижева). Его обвиняли в особо крупном мошенничестве. Решение связано с тем, что фигурант заключил контракт с Минобороны и уехал на СВО, сообщил корреспондент «Ъ».

Как сообщало следствие, в 2017 году «Росгеология» заключила контракт с ООО «Клауднет» на супервайзерское сопровождение бурения двух скважин. Однако на деле никакие работы не проводились. В результате Горринг, директор «Клауднета» Олег Чигринов и бывший председатель правления Евразийского союза экспертов по недропользованию Александр Писарницкий похитили 12,6 млн руб.

Сегодня Черемушкинский райсуд приговорил Александра Писарницкого и Олега Чигринова. Им назначили 5,5 и три года колонии общего режима соответственно. Также с осужденных взыскали 12,6 млн руб. по иску «Росгеологии».

