Фигурантам по делу экс-замглавы «Росгеологии» Горринга дали до 5,5 года колонии

Черемушкинский районный суд Москвы признал виновными в особо крупном мошенничестве бывшего председателя правления Евразийского союза экспертов по недропользованию Александра Писарницкого, а также экс-директора ООО «Клауднет» Олега Чигринова. Их называют подельниками бывшего первого заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга (Ганижева). Фигурантам назначили 5,5 и три года колонии общего режима соответственно, сообщил корреспондент «Ъ».

Суд также оштрафовал Писарницкого на 300 тыс. руб., а Чигиринова — на 100 тыс. руб. Инстанция постановила совокупно взыскать с осужденных 12,6 млн руб. Дело о самоуправстве против экс-председателя правления прекратили в связи с истечением срока давности.

Дело было связано с хищениями средств «Росгеологии» в 2017 году. По версии следствия, Руслан Горринг заключил контракт с «Клауднет» на супервайзерское сопровождение бурения двух скважин. На деле никакие услуги не оказывались.

Адвокаты Руслана Горринга сообщили, что он две недели назад уехал на СВО, из-за чего его дело выделили в отдельное производство. При этом экс-замглавы «Росгеологии» в 2019 году уже был приговорен к 3,5 года за мошенничество.

Никита Черненко