Набиуллина: ЦБ рассчитывает, что бюджет 2026 года замедлит инфляцию

В Банке России рассчитывают на замедление инфляции и снижение ключевой ставки за счет бюджета в следующем году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Он (бездефицитный бюджет. —“Ъ”) нужен для сбалансированности государственных финансов, нужен, чтобы не накапливался чрезмерный государственный долг, что в целом делало бы финансовую систему более уязвимой. Но, конечно, косвенным — важным, но косвенным — следствием является то, что чем меньше дефицит бюджета, тем больше возможности снижать ставку при прочих равных»,— сообщила госпожа Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Трансляция заседания проходила на сайте СФ.

Накануне глава ЦБ заявила, что уверенное возвращение инфляции к цели открывает существенное пространство для снижения ставки.

Ранее ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год с 12-13% до 13-15%. Министерство финансов рассчитывает, что проводимая бюджетная политика создаст в России условия для снижения Центробанком ключевой ставки, заявил сегодня министр Антон Силуанов.