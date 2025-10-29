Минфин надеется, что бюджетной политикой создал условия для снижения ставки ЦБ

Министерство финансов рассчитывает, что проводимая бюджетная политика создаст в России условия для снижения Центробанком ключевой ставки. Об этом заявил министр Антон Силуанов. По его словам, параметры бюджета будут уточняться по мере его исполнения.

«Будем уточнять в ходе исполнения, а что делать, — сказал господин Силуанов (цитата по »РИА Новости«). — Надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство создали».

ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году: с 18,8-19,6% до 19,2%. После 27 октября регулятор ждет ее в диапазоне 16,4 — 16,5%. Также ЦБ повысил с 12-13% до 13-15% прогноз средней ключевой ставки на 2026 год. На 2027 — 2028 годы прогноз сохранен — 7,5-8,5%.