Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября в Москве, сообщила «Комсомольской правде» подруга актера Наталья Громова. По ее словам, вопрос с местом захоронения еще решается. Место и время прощания госпожа Громова не сообщила.

Роман Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет. В последнее время актер боролся с онкологическим заболеванием. В 2018 году у него обнаружили опухоль мозга. Актер прошел курс лечения, но в августе этого года произошел рецидив.

Господин Попов в студенчестве увлекался КВН, а после переезда в Сочи в 2003 году начал комедийную карьеру. Совместно с Оганесом Григоряном создал юмористический дуэт «20:14. Город Сочи» и стал резидентом шоу Comedy Club. Широкую известность актеру принесла роль капитана Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Также актер играл в сериалах «Остаться друзьями», «Бедный олигарх» и в фильме «Новогодний ол инклюзив».

Полина Мотызлевская