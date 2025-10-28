Умер актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

Российский актер Роман Попов умер в возрасте 40 лет. Об этом ТАСС сообщил его агент Илья Новиков. Роман Попов наиболее известен ролью Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Последнее время актер боролся с рецидивом онкологического заболевания. В 2018 году у него обнаружили злокачественную опухоль мозга. Актер прошел курс лечения. В августе этого года произошел рецидив.

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в украинском городе Конотоп. Детство и юность он провел в городе Йошкар-Ола, куда семья переехала, когда он был еще ребенком. С молодости занимался КВН. Совместно с Оганесом Григоряном создал юмористический дуэт «20:14. Город Сочи» и стал резидентом шоу Comedy Club.

Помимо «Полицейского с Рублевки» Попов исполнил главную роль в спин-оффе сериала «Детективное агентство Мухича», который вышел в 2022 году. Также снимался в сериалах «Остаться друзьями», «Бедный олигарх» и в фильме «Новогодний ол инклюзив».