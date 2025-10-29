Минобороны Израиля: руководство «Хамаса» не получит иммунитет

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац предупредил лидеров палестинской группировки «Хамас», что им не предоставят иммунитет. По словам министра, армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дано указание «действовать решительно против каждой цели» «Хамаса».

«Ни у кого из руководства... "Хамаса" не будет иммунитета — ни у тех, кто в костюмах, ни у тех, кто прячется в туннелях»,— подчеркнул господин Кац, имея в виду нескольких политических лидеров «Хамаса», проживающих в Дохе (цитата по AFP).

10 октября в Газе вступил в силу режим прекращения огня после соглашения между Израилем и «Хамасом». В рамках первого этапа конфликта стороны согласились на обмен заложниками и передачу тел погибших, а также на вывод войск с части территории анклава.

Вчера Израиль обвинил «Хамас» в нарушении перемирия, и израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился нанести удары по сектору Газа. По данным палестинского Минздрава, погибли более 100 человек, число пострадавших превышает 200.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Израилю не дают вернуться на огневой рубеж».