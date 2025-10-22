Израилю не дают вернуться на огневой рубеж

Прибывший с первым визитом в Израиль вице-президент США Джей Ди Вэнс провел в среду, 22 октября, встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. За день до этого он открыл на территории еврейского государства Гражданско-военный координационный центр (CMCC), который должен контролировать соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. Вашингтон беспокоит то, что премьер Нетаньяху, возможно, хочет в одностороннем порядке санкционировать возвращение к боевым действиям против «Хамаса», которые были прекращены 10 октября. Израиль пытается не разочаровывать союзника, однако слабо верит, что радикальная группировка будет выполнять возложенные на нее обязательства в рамках сделки.

Фото: Marc Israel Sellem / Pool / Reuters

Фото: Marc Israel Sellem / Pool / Reuters

Встречу с Биньямином Нетаньяху Джей Ди Вэнс провел на второй день своего визита в Израиль, который стал для него первым в этой должности. В Иерусалиме вице-президент США в сопровождении своей супруги Уши Вэнс пообедал с премьер-министром и его женой Сарой Нетаньяху, а затем состоялась рабочая встреча, посвященная ситуации в Газе.

«Это судьбоносные дни,— заявил господин Вэнс по итогам встречи.— Перед нами стоит очень и очень сложная задача: разоружить "Хамас", восстановить Газу, улучшить жизнь ее населения, но также сделать так, чтобы "Хамас" больше не представлял угрозы для наших друзей в Израиле». По словам вице-президента, если в Газе все будет сделано должным образом, то это может «стать моделью для мирных соглашений по всему миру». «Это потребует много работы,— добавил господин Вэнс.— Это потребует большой изобретательности».

Накануне господин Вэнс совместно со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, прибывшими в Израиль за день до него, открыл штаб CMCC в южном городе Кирьят-Гат. Структура, концепция которой была согласована по итогам сделки между Израилем и «Хамасом», должна мониторить режим прекращения огня в Газе и следить за процессом постконфликтного восстановления. Под эгидой CMCC будут работать военнослужащие разных стран, которые должны наблюдать за ситуацией в секторе, не пересекая границу с ним.

США направили для работы CMCC почти 200 военных, ранее дислоцированных в других странах Ближнего Востока.

А 21 октября о решении направить в Кирьят-Гат своих военных объявила и Великобритания — ее министр обороны Джон Хили сообщил об отправке в Израиль небольшого количества военных под командованием неназванного генерал-майора. Последний войдет в руководство CMCC. Ожидается, что к работе центра присоединятся военнослужащие из Египта, Катара, Турции и ОАЭ.

Поездка Вэнса, Уиткоффа и Кушнера не была простой формальностью. По словам источников The New York Times (NYT) в администрации президента США, высадка дипломатического десанта в Израиль вызвана опасениями, что Нетаньяху может сорвать сделку с «Хамасом». Стратегия США, отмечают собеседники NYT, теперь сводится к тому, чтобы удержать Израиль от наступательных действий — даже в форс-мажорных обстоятельствах.

Причины опасаться за сохранение «режима тишины» имеются.

После того как 19 октября в районе города Рафах на юге сектора Газа убили двух солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), крайне правые и ультрарелигиозные члены правительства призывают господина Нетаньяху к возобновлению полномасштабной наступательной операции.

И в команде премьер-министра становится все меньше голосов, которые готовы высказаться против силового варианта.

Во вторник, 21 октября, стало известно об отставке главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Как указывает Ynet, ближайшее окружение господина Нетаньяху критиковало уходящего министра за излишнюю гибкость и готовность заключить соглашение с «Хамасом» уже на ранних этапах войны. Кроме того, он выступал против осады города Газа и призывал к тщательному расследованию ошибок, повлекших трагедию 7 октября 2023 года.

Единственный, кто сейчас сдерживает израильского премьера,— это Белый дом. «Режим прекращения огня до сих пор действует, но не благодаря Израилю,— цитирует издание Al-Monitor представителя ЦАХАЛа высокого ранга.— Всем понятно, что прямо сейчас ситуацию контролируют Трамп и его люди». Однако собеседники Al-Monitor выражают сомнение в том, что это спасет сделку от краха. «Мы видим, что "Хамас" восстанавливается, возвращает контроль над жилыми районами, казнит коллаборационистов (палестинцев, сотрудничавших с Израилем.— “Ъ”), забирает гуманитарную помощь и накапливает активы,— заявил источник издания.— Непонятно, сколько договоренности (о прекращении огня.— “Ъ”) могут просуществовать, но в Израиле никто сейчас не представляет "Хамас" разоружающимся».

При этом собеседник Al-Monitor сомневается, что в нынешних обстоятельствах у Израиля есть реальное средство воздействия на ситуацию. «Мы превратили "Хамас" в "Хезболлу",— сетует военный источник.— Он не контролирует территорию, он не является сувереном "на земле", однако де-факто управляет этим местом — так же как "Хезболла" Ливаном».

