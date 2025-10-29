Верховный суд продемонстрировал строгость в вопросе депутатского конфликта интересов

Президиум Верховного суда (ВС) отменил решение судебной коллегии по административным делам, которая ранее не сочла возможным лишить полномочий депутата городского совета Миасса в Челябинской области Анастасию Захарову. Ей инкриминировали наличие конфликта интересов при участии в голосовании о присвоении звания почетного гражданина ее родственнику.

«Таким образом, члены Президиума высшей судебной инстанции страны подтвердили строгий подход к вопросу урегулирования конфликта интересов при занятии публичных должностей»,— сказано в пресс-релизе ВС.

Решение президиума демонстрирует единообразие судебной практики. На его отсутствие жаловались депутаты заксобрания Челябинской области в своем запросе в Конституционный суд (он принят к рассмотрению в октябре). Региональные депутаты обратили внимание КС на то, что суды принимают разные решения при рассмотрении дел, связанных с конфликтами интересов чиновников. Так, госпожу Захарову оправдала кассация. Но в судебной практике региона есть и обратные случаи. В качестве примера приведен результат судебного процесса над бывшим вице-спикером челябинского парламента и экс-владельцем «Южуралзолото» Константином Струковым.

Ранее суды первой и второй инстанции сочли, что госпожа Захарова, допустившая конфликт интересов, должна быть лишена депутатских полномочий. Затем кассационный суд отменил эти судебные акты. 30 июля коллегия Верховного суда поддержала это решение, восстановив полномочия парламентария. Судьи пришли к выводу, что голос депутата был одним из 23 и не являлся решающим. Сегодня президиум пересмотрел это решение, восстановив решение нижестоящих судов.

