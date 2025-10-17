Голоса отделяют от коррупции

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению запрос Законодательного собрания Челябинской области с просьбой проверить нормы антикоррупционного законодательства, регулирующие ситуацию конфликта интересов у народных избранников. Заявителей интересует, почему в одном случае участие депутата в голосовании, которое может принести ему выгоду, расценивается как личная заинтересованность и влечет потерю полномочий, а в другом — считается допустимым исходя из коллегиального характера принятия решений.

Поводом для запроса в КС послужила «чрезвычайная ситуация», с которой заксобрание столкнулось летом этого года, когда Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к тогдашнему вице-спикеру парламента Константину Струкову и потребовала обратить в доход государства подконтрольную ему компанию «Южуралзолото» (см. “Ъ” от 4 июля). В запросе (есть у “Ъ”), подписанном спикером Олегом Гербером, говорится, что господин Струков занимался коммерческой деятельностью и допускал «длящийся конфликт интересов», поскольку хранил в тайне свою «прямую или косвенную» заинтересованность в результатах законотворческого процесса. В качестве примера приводится участие вице-спикера в голосовании по региональным законам «О налоге на имущество организаций» и «О пользовании недрами», которые принесли преференции его бизнесу.

В случае с Константином Струковым суд удовлетворил требование прокуратуры. Но в практике Челябинской области есть и решения, которые основываются на противоположном толковании существующих норм, отмечается в запросе. Например, 30 июля Верховный суд (ВС) восстановил полномочия депутата горсовета Миасса, голосовавшего за присуждение звания почетного гражданина своему родственнику. ВС пришел к выводу, что этот голос был лишь одним из 23 и не являлся решающим.

Иллюстрируя существование «взаимоисключающих» подходов, челябинский парламент приводит еще ряд примеров. В Копейске полномочий лишились сразу пять депутатов, которые были связаны с управляющими компаниями и голосовали за повышение тарифов, и ВС с таким вердиктом согласился. Но тот же суд «оправдал» местного депутата из Амурской области, поддержавшего кандидатуру родной сестры на пост главы муниципалитета. А в Забайкалье ВС восстановил народного избранника, голосовавшего за назначение супруги на должность председателя окружной контрольно-счетной палаты.

По мнению челябинского заксобрания, в последних случаях Верховный суд нивелирует злоупотребление депутата «путем обесценивания его голоса через систему принятия коллегиальных решений», а также «выдает его за некое необязательное мнение или элементарный звук, рассеивающийся в череде других таких же голосов». Но «парламентское голосование не есть безмолвное многоголосие», настаивают авторы запроса, «если в большинстве голосов будет выявлен хотя бы один голос злоупотребляющего им депутата, то это в глазах народа безвозвратно компрометирует и собравшееся большинство, и принятое им решение».

Отдельно заксобрание просит КС обратить внимание на базовый закон о местном самоуправлении, в котором прямо указано, что несоблюдение требований об урегулировании конфликта интересов не является основанием для привлечения к ответственности муниципалов, участвующих в принятии коллегиальных решений. «Возможность остаться безнаказанным… порождает беспрецедентное процветание коррупционных проявлений, в том числе навязывания угодного себе мнения другим депутатам, открытой поддержки личных интересов и выгод для лиц, состоящих с депутатом в личном родстве»,— говорится в запросе. «Аналогичного попустительства» в отношении депутатов Госдумы, сенаторов и членов региональных парламентов законодательство не допускает, подчеркивается в документе.

«Суды разделяют конфликт интересов при принятии решений, который оценивают в каждой ситуации предметно, и запрет на владение бизнесом, который является безусловным»,— говорит электоральный юрист Олег Захаров. По его мнению, едва ли КС займет принципиально иную позицию, чем та, что сложилась в судебной практике: любой «некоммерческий» случай рассматривается через призму того, было ли участие парламентария решающим. Это послабление господин Захаров объясняет «прагматическим консенсусом», ведь любой депутат может быть заинтересован в вопросах, которые рассматривает парламент, от налоговых льгот для отрасли, из которой он пришел в политику, до финансирования территорий, где он избирается. «Если решение принимается коллегиально и большинством, его потенциально коррупциогенный голос размывается в общем итоге. В противном случае всех депутатов можно было бы обвинить в конфликте интересов при одобрении проекта бюджета, предусматривающего повышение зарплат чиновникам и самим народным избранникам. Но это абсурд»,— резюмирует юрист.

Андрей Прах