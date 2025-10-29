Брось, не то уронишь

Футбольные власти планируют бороться со свежим трендом — дальними бросками мяча из аута с тщательной подготовкой к ним. Тревогу у них вызвало наблюдающееся в последнее время сокращение «чистого» игрового времени в матчах ведущих чемпионатов. Оно связано с увеличением пауз, в том числе из-за нового подхода к считавшемуся раньше рядовым стандартом вводу мяча из-за боковой линии. Тенденция характерна и для Российской премьер-лиги (РПЛ). В ней тоже охотно бросают «дальние» ауты, «чистое» игровое время в нынешнем сезоне вообще съежилось до критического уровня: по сути, в футбол команды РПЛ играют меньше 50 минут — это половина общего, «грязного», времени встречи. Правда, сокращение обусловлено целым комплексом причин.

О том, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), структура, отвечающая за изменения правил игры, впервые заинтересовался аутами, то есть вводами мяча из-за боковой линии, сообщил целый ряд источников — таких, как BBC и The Guardian. По их данным, IFAB рассматривает возможность жестко ограничить время на их выполнение. Похожую корректировку он внес в регламент совсем недавно. Она касается действий голкиперов. С этого сезона в отношении них действует «правило восьми секунд». Столько теперь вратарю разрешено удерживать оказавшийся у него мяч. Судья обязан вести отсчет заключительных пяти секунд владения, а в случае нарушения правила соперникам команды голкипера предоставляется право подать угловой. Такого рода наказания уже неоднократно выносились.

На ауты IFAB обратил внимание по той же причине, что и на вратарей. Те нередко злоупотребляли правом владеть мячом, что затягивало игру. Правда, если это обстоятельство подметили давно, то в случае с аутами тренд довольно свеж.

Этот тренд — ауты, которые на профессиональном жаргоне обозначают как «длинные». Речь о бросках мяча не стоящему по соседству партнеру, а на дальние, в десять или даже гораздо больше метров, расстояния.

Обычно такие применяются, когда выход мяча за боковую произошел глубоко на чужой половине поля и можно закинуть его прямо в штрафную оппонентов.

Раньше этот прием использовался крайне редко, считаясь не слишком эффективным по сравнению, например, с подачей углового и к тому же требующим специалистов, владеющих им. Теперь же он превратился в норму во всех сильных чемпионатах, включая чемпионат сильнейший — английский. Этот факт зафиксировал Stats Perform. Если в прошлом сезоне среднее количество «длинных» аутов в его матчах составляло 1,52, то в текущем выросло более чем в два раза — до 3,44.

С этой разновидностью аута есть, однако, проблема. Готовятся к его выполнению почти так же тщательно, как к выполнению перспективного стандарта, того же углового. Игрок, которому доверено вводить мяч, выбирает точку для разбега и направление броска, его партнеры внутри штрафной — удобные позиции. Фактически подготовка «крадет» время, выделенное на матч.

Как известно, официально он продолжается полтора часа, к которым судьи добавляют еще несколько минут, компенсируя «потери» из-за замен, грубых фолов, повлекших травмы, и некоторых других возникающих пауз: розыгрыш стандартных положений к ним не относится.

В реальности же «чистое», без учета остановок, время игры намного меньше.

И целый ряд статистических ресурсов этой осенью отметили, что в нынешнем десятилетии оно постоянно сокращается в подавляющем большинстве чемпионатов, что сказывается на их привлекательности для публики. Английская Премьер-лига в этом смысле не исключение. В нынешнем сезоне «чистое» игровое время в ней — 54 минуты с небольшим, это на 133 секунды — на две минуты с лишним — меньше, чем было в сезоне предыдущем.

Тенденция не обошла стороной и Российскую премьер-лигу. Более того, в ней она проявляется очень ярко. В октябре Opta подсчитала, что «чистое» игровое время в чемпионате России в среднем составляет всего 49 минут и 32 секунды. Это намного меньше, чем в чемпионатах «большой европейской пятерки». Худший из них — итальянский. Но и в нем все-таки играют в футболе дольше 52 минут в матче. При этом в РПЛ, как в той же Англии, «длинные» ауты — явление уже привычное. В лиге есть несколько команд, активно их использующих,— такие как «Ростов», «Балтика» — и группа игроков, специализирующихся на бросках мяча на дальние расстояния.

Впрочем, из тех же отчетов Opta и других аналитических ресурсов следует, что едва ли катастрофическое сокращение реального игрового времени стоит списывать на стандарты и тем более на ауты, подготовка к которым все же обычно короче, чем к штрафным или угловым. В них, скажем, отмечается негативная роль пышных празднований голов, повышающейся плотности игры (она выливается в увеличение числа фолов), а также VAR: на видеопросмотры сложных и спорных эпизодов в РПЛ тратится в среднем больше минуты.

Алексей Доспехов