С начала года картофель на Кубани подешевел после резкого роста весной

В январе—августе 2025 года средние потребительские цены на картофель в Краснодарском крае показали сложную динамику: после резкого роста в первом квартале и начале весны они существенно снизились к лету. Так, в январе стоимость 1 кг составляла 66,5 руб., к апрелю достигла 102,7 руб., увеличившись почти на 55% за четыре месяца. Однако, как рассказали «Ъ-Кубань» в Краснодарстате, к августу цена упала до 48,96 руб., что оказалось ниже январского уровня.

В 2025 году под картофель сельхозпроизводители отвели 26,9 тыс. га, что на 4,1% меньше, чем в 2024 году, в основном за счет сокращения площадей в хозяйствах населения. Валовой сбор в 2024 году составил 369,6 тыс. т против 439,8 тыс. т в 2023 году. Снижение показали хозяйства населения и фермерские хозяйства, тогда как сельскохозяйственные организации увеличили сбор на 3,6%. На 1 сентября 2025 года собрано 261,6 тыс. т картофеля, или 80,3% к аналогичной дате 2024 года, что ниже прошлогодних темпов уборки.

По объемам производства картофеля Краснодарский край занимает 13-е место среди регионов России, обеспечивая около 2,1% общероссийского урожая.

За восемь месяцев 2025 года в Краснодарский край привезли 510,6 тыс. т картофеля. Это в 4,2 раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

Основные поставщики картофеля — Азербайджан, Египет, Израиль, Пакистан, Турция и Узбекистан. Ранее в регионе наблюдался рост продаж картофеля: в первом квартале 2025 года продажи увеличились на 21% по сравнению с январем—мартом 2024 года.

«Ъ-Кубань» писал, что качество пшеницы урожая 2025 года в Краснодарском крае и Республике Адыгея достигло рекордных показателей. На 26 октября доля продовольственной пшеницы в Краснодарском крае составляет 86,6%, что значительно превышает прошлогодние значения, а в 2024 году зерно третьего класса составляло лишь 18%, а пятого — 21%, что свидетельствует о росте качества почти на 69%.

