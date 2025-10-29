Минобороны: ВС России поразили поезд с вооружением и техникой ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по поезду с вооружением и техникой ВСУ. Российские войска также поразили украинский военный аэродром, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ также поразили объекты энергетики, «обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины». Удары также нанесли по местам хранения и запуска беспилотников, цехам их производства, пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.

Сегодня Минобороны сообщало, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 100 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 46 БПЛА. В результате атаки в регионе повреждены девять домов и производственное помещение «Мираторга». На подлете к Москве было уничтожено четыре беспилотника.