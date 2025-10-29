Инфляция в нижегородской промышленности замедлилась до 7,6%

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в Нижегородской области в сентябре 2025 года составил 107,6% к декабрю 2024 года, следует из материалов Нижегородстата. К августу показатель замедлился на 1,3%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом цены производителей нефтепродуктов в сентябре увеличились на 43,2%, показав максимальный рост среди других отраслей. Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость топлива осенью увеличилась из-за его дефицита, а в агропромышленном комплексе сообщали о росте цен на дизель на 17%, до 74,1 тыс. руб. за тонну, бензина — на 22%, до 76,2 тыс. руб.

На 9,2–9,5% выросли цены в пищевой промышленности и автопроме, на 14,8% — в текстильной промышленности. В целом предприятия обрабатывающей промышленности увеличили цены на 7,5%.

При этом промышленное производство по итогам трех кварталов почти остановилось в росте с индексом 100,1%.

Владимир Зубарев