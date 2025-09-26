Инфляция в нижегородской промышленности ускорилась до 9%

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в Нижегородской области в августе 2025 года составил 109% к декабрю 2024 года, следует из материалов Нижегородстата. К июлю показатель увеличился на 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Максимальный рост цен наблюдается в металлургическом производстве (23,6%), производстве кокса и нефтепродуктов (18,4%), а также прочих транспортных средств и оборудования (15%). Снижение цен зафиксировано в производстве резиновых и пластмассовых изделий (5%), электрооборудования (3,5%), бумаги и бумажных изделий (1,4%).

Как писал «Ъ-Приволжье», в первом полугодии инфляция в промышленности Нижегородской области составила 4,7%. Индекс промышленного производства в регионе в январе—августе составил 100,1% к показателю восьми месяцев прошлого года.

Владимир Зубарев