Рост промышленного производства в Нижегородской области почти остановился

Индекс промышленного производства в Нижегородской области по итогам трех кварталов 2025 года составил 100,1% к январю—сентябрю 2024 года. При этом показатель сентября 2025 года показал нулевой рост к сентябрю 2024 года, следует из отчета Нижегородстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ключевая для региона обрабатывающая промышленность в третьем квартале показала рост на 0,7%, добыча полезных ископаемых сократилась на 12,7%.

Как писал «Ъ-Приволжье», промышленное производство в регионе за восемь месяцев также увеличилось на 0,1%, в обработке — на 0,9%. В первом полугодии производство выросло на 3,3%. Губернатор Глеб Никитин отмечал, что экономика Нижегородской области оказалась на грани нулевого роста.

Консервативный прогноз социально-экономического развития Нижегородской области предполагает падение промпроизводства в 2026 году на 2%.

Владимир Зубарев