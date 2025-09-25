Рост промпроизводства в Нижегородской области замедлился до 0,1%

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе—августе 2025 года составил 100,1% к показателю восьми месяцев прошлого года. Индекс в ключевых для региона обрабатывающих производствах составил 100,9%, сообщил министр промышленности Максим Черкасов в своем Telegram-канале.

Производство металлических изделий, кокса и нефтепродуктов увеличилось более чем на треть, машин и оборудования — на 13,4%.

Инвестиции в основной капитал выросли на 18,4%, до 74,8 млрд руб., добавил господин Черкасов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в первом полугодии индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 103,3% к аналогичному периоду 2024 года, в обрабатывающих отраслях — 104,7%.

Владимир Зубарев