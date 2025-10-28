Умеренность в завтрашнем дне

Правительство Нижегородской области одобрило прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года с ростом ВРП в пределах 3,1% в базовом сценарии. Консервативный вариант, на который скорее ориентировались власти при верстке областного бюджета, предполагает падение экономики на 1% в 2026 году. Ее постепенный рост на 1,8–2,5% ожидается в 2027–2028 годах. Нижегородскую промышленность при таком сценарии ожидает небольшое падение с последующим небольшим ростом. Аналогичный прогноз дан и по инвестициям в основной капитал. Он обусловлен охлаждением экономики, оказавшейся на грани нулевого роста, санкциями и жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ. В этих условиях областной бюджет переводят в режим экономии, однако запланированный дефицит 2026 года сократить не удалось.

Власти ожидают падения экономики в 2026 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2026–2028 годах валовой региональный продукт (ВРП) Нижегородской области будет расти в пределах 3,1% в базовом и до 2,5% — в консервативном сценариях (в денежном выражении максимальный показатель составит 3,4–4 трлн руб.). Такие данные утверждены областным правительством в прогнозе социально-экономического развития региона.

Консервативный сценарий развития Нижегородской области предполагает падение ВРП в 2026 году на 1% с последующим ростом на 1,8% и 2,5% (в базовом сценарии заложен рост на 2,1–3,1%).

На 2% в следующем году понизится индекс промышленного производства (сейчас по итогам трех кварталов наблюдается его рост в 0,1%). При базовом сценарии прописан рост нижегородской промышленности в пределах 2,7%, а в 2027 году — до 3,8% с последующим снижением до 3,4%. Практически аналогичные показатели власти планируют и по инвестициям в основной капитал: падение на 2% в 2026 году с последующим ростом на 2,5–3% в консервативном варианте и на 2,5–4,6% — в базовом.

Утвержденный прогноз сверстан в пределах его черновой версии, которая публиковалась в сентябре для экспертной оценки. В ней были более оптимистичные данные.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект прогноза предполагал умеренный рост ВРП в 2,5–3,2% в базовом и 1,3–3% — в консервативном сценариях. Падения экономики в 2026 году не предполагалось. Даже консервативный сценарий предполагал рост на 1,3% и промышленности — на 2%. Губернатор Глеб Никитин ранее отмечал, что нижегородская экономика в 2025 году оказалась на грани нулевого роста. Его заместитель Егор Поляков считал, что по итогам текущего года индекс ВРП окажется на прошлогоднем уровне в 103,3%. Впрочем, о начавшейся рецессии опрошенные «Ъ-Приволжье» промышленники говорили еще во втором квартале, прогнозируя рост неплатежей и простои производств.

По пессимистичному прогнозу председателя совета директоров АО «Русполимет» Виктора Клочая, в зоне риска из-за угрозы банкротств могут оказаться 9–10% предприятий Нижегородской области, особенно из числа малого и среднего бизнеса.

Минимальный рост промышленности сейчас обеспечен импортозамещением и гособоронзаказом, нефтеперерабатывающим сектором, производством транспорта, компьютеров и машиностроением, экономику также поддерживает IT-сектор. Ситуация в АПК нестабильна из-за погоды, дорогих денег и топлива. Как писал «Ъ-Приволжье», осенний дефицит топлива подстегнул цены на дизель на 17%, до 74,1 тыс. руб. за тонну, бензина — на 22%, до 76,2 тыс. руб. Тем не менее в 2025 году аграрии планируют намолотить 1,9 млн т зерна, однако цены на него в минсельхозе назвали не самыми высокими. Господин Поляков предполагал, что в прогнозный период экономике поможет отложенный спрос, сократившийся в 2024–2025 годах из-за дорогих заемных средств и падения объемов потребительского кредитования.

В областном правительстве надеются на дальнейший курс ЦБ по снижению ключевой ставки, что поможет экономике расти. Среди негативных факторов обозначены стагнация в строительной сфере, которая потянет за собой смежные отрасли, кадровый дефицит, торговые войны, снижение экспортных доходов и цен на энергоресурсы, ускорение инфляции, а также новые антироссийские санкции.

Власти надеются на увеличение внутреннего спроса в ближайшие три года (оборот розничной торговли в 2026 году оценивается в 101,1%), рост доходов населения в пределах 3% и крупные инвестиционные проекты с длинным циклом реализации.

Одновременно были пересмотрены параметры областного бюджета на 2026 год.

Изначально его сверстали с доходами 294,9 млрд руб. и с дефицитом почти 22 млрд руб. В итоге доходы увеличили до 332,2 млрд руб., дефицит — до 22,3 млрд руб. Крупные инфраструктурные проекты сохранятся, однако власти ждут сокращения налоговых доходов, и некоторые крупные бюджетные расходы уже начали переносить и сокращать. Тем не менее в октябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА+ со «стабильным» прогнозом, отметив, что ВРП региона по итогам 2025 года увеличится на 0,4%, а долговая нагрузка возрастет на 3,2 п. п., до 62,8% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. При этом доля бюджетных кредитов сократится на 61,4%, а коммерческих кредитов возрастет до 22,6%.

Вместе с тем у Нижегородской области достаточно ресурсов для покрытия кассовых разрывов, подытожили в «Эксперт РА».

Владимир Зубарев