Песков: Путин и Алиев пытаются перевернуть «ту самую страницу двусторонних отношений»

Москва высоко оценивает результаты недавней встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. На ней обсуждалось, в том числе, задержание россиян в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу наших двусторонних отношений», — сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

По словам пресс-секретаря, на встрече Владимир Путин, среди прочего, поднял вопрос об освобождении российских граждан. «Президент поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне», — сказал Дмитрий Песков.

После встречи президентов в начале октября стало известно об освобождении сотрудников «Sputnik Азербайджан», которых задерживали в Баку. При этом информация об освобождении обвиненных в контрабанде IT-специалистов не поступала.