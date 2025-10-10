Россия и Азербайджан отпустили первых задержанных: что об этом известно

9 октября в Душанбе прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На следующий день появилась информация о переводе главного редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых из СИЗО под домашний арест. Затем стало известно, что из-под стражи в Москве освобожден экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев. Что известно об освобождениях — в подборке «Ъ».

Главный редактор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых переведен под домашний арест в Баку, сообщил гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в разговоре с «Ъ», что именно он занимался переговорами с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым по освобождению Игоря Картавых.

Картавых арестовали 1 июля на четыре месяца. Вместе с ним задержали главного редактора «Sputnik Азербайджан» Евгения Белоусова. Оба журналиста стали фигурантами дела о мошенничестве.

В это же время стало известно, что в Москве был освобожден из-под стражи экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев.

Агаев был арестован на два месяца в Москве 29 августа. Его обвинили в хищении 20 млн рублей.

В СИЗО остаются шестеро россиян, задержанных 1 июля в Баку. Их обвинили в наркоторговле и киберпреступлениях. При задержании мужчины были сильно избиты.

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински остается под арестом. Он был задержан 1 июля в Москве по делу о покушении на убийство. Суд в Екатеринбурге продлил ему срок содержания под стражей до конца декабря.

Его сын Мутвалы Шыхлински был арестован 16 июля по обвинению в применении насилия к представителю власти. В день задержания отца он сбил на автомобиле бойца спецназа.

Матвей Иващенко