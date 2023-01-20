Китайская Angel Yeast намерена построить в Липецкой области завод по глубокой переработке зерна за 10 млрд рублей

Более 10 млрд руб. готова вложить китайская Angel Yeast в строительство в Данковском районе Липецкой области нового завода по глубокой переработке зерна. Об этом рассказали в правительстве региона со ссылкой на гендиректора предприятия Цинь Цзяньхуа. Он вместе с главой региона Игорем Артамоновым 19 января посетил с рабочей поездкой Данковской район, где уже находится предприятие Angel Yeast по производству сухих дрожжей. Параметры нового завода пока не раскрываются.

«Постараемся помочь с трудовыми ресурсами. Мы уже поменяли стратегию обучения в наших образовательных учреждениях, стараемся готовить специалистов, востребованных на современных производствах, предлагаем переобучение. И конечно же, люди ждут хорошей зарплаты, об этом будем говорить с нашими китайскими коллегами»,— подчеркнул Игорь Артамонов. Следующая встреча по проекту намечена на февраль.

В правительстве региона ООО «Ангел ист рус» называют крупнейшим производителем сухих дрожжей в России. Производство почти полностью автоматизировано. Первая очередь предприятия открылась в феврале 2019 года, объем инвестиций составил около 7 млрд руб. Сейчас на заводе работает семь производственных линий мощностью свыше 50 т сухих дрожжей и более 20 т прессованных в сутки. До конца 2023 года на заводе планируется установить еще две линии — это часть проекта по расширению мощности предприятия с 20 до 30 тыс. т дрожжей в год. Объем инвестиций в это расширение, которое должно завершиться до конца 2023 года, оценивается в 4 млрд руб. (ранее сообщалось о 2,6 млрд руб.), но сумма не является окончательной из-за колебаний курса юаня.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Ангел ист рус» зарегистрировано в Данкове Липецкой области в августе 2015 года. Уставный капитал — 2,8 млрд руб. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 4,2 млрд руб., чистый убыток — 400 млн руб. Гендиректор — Цинь Цзяньхуа. 99% долей общества — у китайского ПАО «Ангел ист ко., лтд», еще 1% — у китайского ООО «Ангел ист (Биньчжоу) ко., лтд».

Подробнее о проекте читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Поднебесные дрожжи».

Мария Старикова