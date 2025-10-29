Суд привлек итальянскую Tecnimont к иску «Еврохима» на 200 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы привлек итальянскую компанию Tecnimont S.p.A. в качестве соответчика по иску «Еврохим Северо-Запад-2», следует из данных картотеки суда. Компания подавала иск к ее российской «дочке» — ООО «МТ Руссия».

Судебное заседание по делу назначили на 27 ноября. «Еврохим» планирует взыскать с ответчиков 202,7 млрд руб. Компания рассчитывает на солидарное взыскание долга.

В июне 2020 года «Еврохим» и Tecnimont подписали договор на проектирование и строительство завода по производству аммиака и карбамида. В мае 2022-го Tecnimont приостановила выполнение контракта. «Еврохим» расторг договор из-за «отказа подрядчиков выполнять свои обязательства», потребовав вернуть €380 млн аванса. Tecnimont обратилась в международный арбитражный суд, «Еврохим» подал встречный иск. В августе 2025-го российская компания направила иск к ООО «МТ Руссия» на €334 млн и $6 млн.