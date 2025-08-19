«ЕвроХим» подал иск к дочке итальянской Tecnimont на €334 млн и $6 млн

«ЕвроХим» подал иск к ООО «МТ Руссия», единственным акционером которой является итальянская Tecnimont SpA. Истец требует €333,9 млн и $6,3 млн, следует из картотеки суда.

Иск АО «МХК "ЕвроХим"» подал в суд 5 августа. Он был оставлен без движения до 15 сентября, так как заявление подано с нарушением требований. Третьим лицом выступает «ЕвроХим северо-запад-2».

В июне 2020 года компании заключили договор на проектирование и строительство завода по производству аммиака и карбамида. В мае 2022-го Tecnimont приостановила выполнение контракта. В августе того же года «ЕвроХим» уведомил ее о расторжении договоров «ввиду фактического отказа подрядчиков выполнять свои обязательства», потребовав вернуть €380 мл аванса. Tecnimont обратилась в международный арбитражный суд, «ЕвроХим» подал встречный иск. В феврале 2024-го арбитражный суд Москвы по иску «ЕвроХима» наложил арест на €380 млн на счетах «МТ Руссия».