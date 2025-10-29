Песков: Россия опирается на оценку военных технологий Путиным, а не Трампом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что США на 25 лет опережают мир в сфере атомных подводных лодок. Господин Песков сказал, что Россия при оценке своих военных технологий опирается на заявления Владимира Путина.

«У нас в этом плане есть наш президент. Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента. Занимаемся нашим военным строительством, развитием нашего ВПК. Для нас это главное»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

В апреле господин Путин провел совещание по стратегии развития Военно-морского флота. Он рассказал, что в ближайшие десять лет на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8,4 трлн руб. Эти траты уже предусмотрены в будущих бюджетах, но итоговая сумма расходов будет зависеть от программы развития флота, добавил президент.

Подробности — в материале «Ъ» «Президентский мостик».