Банк Аргентины выпустил к чемпионату мира монету с «голом столетия» Марадоны

Центральный банк Аргентины продемонстрировал монету, выпущенную к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная страны будет участвовать в ранге действующего чемпиона. Монета отсылает к голу Диего Марадоны в ворота сборной Англии на мировом первенстве 1986 года, который позднее был признан FIFA лучшим голом XX века.

На лицевой стороне монеты изображен «проходящий сквозь монету мяч, символизирующий футбольную страсть». На реверсе выгравировано футбольное поле и путь Марадоны к воротам: он получил мяч в центре поля, обыграл нескольких оппонентов и забил гол, который в результате оказался победным и вывел аргентинцев в полуфинал. Чуть раньше в той же встрече Марадона отправил мяч в ворота рукой — этот гол вошел в историю как «рука бога». Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира 1986 года, справившись в финале с командой ФРГ.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Ее символический номинал — 10 долларов. Она весит 27 граммов при диаметре 40 мм. Тираж для внутреннего обращения — всего 2500 штук. Отмечается, что «для международного обращения предусмотрен выпуск золотых монет аналогичного дизайна».

Арнольд Кабанов