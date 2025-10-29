В Петербрге экс-гендир автошколы получил условный срок за «помощь» в сдаче экзамена

Учредитель и бывший генеральный директор одной из автошкол Санкт-Петербурга, бравший деньги за сдачу экзамена на права, получил четыре года условно и штраф в размере 800 тыс. рублей по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, он предлагал ученикам передавать через него инспекторам ДПС взятки на сумму от 15 до 45 тыс. рублей за успешную сдачу экзамена. Все деньги фигурант присваивал. Таким образом в 2019-2024 годах он незаконно получил 993 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что руководители петербургского медцентра получили условные сроки за фиктивный медосмотр учителей.

Артемий Чулков