Руководители петербургского медцентра получили условные сроки за фиктивный медосмотр учителей

Красносельский райсуд Санкт-Петербурга назначил условные сроки двум обвиняемым из числа руководителей ООО «Медицинский центр "Евросибмед"» по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за проведение фиктивного медицинского осмотра сотрудников одной из школ Красносельского района. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Преступления были совершены в 2020-2021 годах. Один из фигурантов, Андрей Ядыков, владеющий 50% ООО, сначала фактически возглавлял компанию, а с 2021 года стал ее гендиректором. Второй, Максим Сметанин, был исполнительным директором «Евросибмеда». В преступный сговор с ними вступили и другие сотрудники медцентра.

Согласно материалам дела, Сметанин договорился с представителями ГБОУ №54 дважды внести в медкнижки сотрудников школы сведения о проведении медицинского профосмотра, гигиенического обучения и аттестации без участия самих сотрудников, а Ядыков согласовал фиктивное исполнение контрактов.

Таким образом соучастники похитили выделенные из бюджета Красносельского района на исполнение договоров 102 тыс. и 68 тыс. рублей. Суд приговорил Ядыкова к трем годам условно и штрафу в 722 тыс. рублей, Сметанина — к двум годам условно и штрафу в 160 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что гендиректор петербургской компании арестован по делу о хищении 30 млн рублей.

Артемий Чулков