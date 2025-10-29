Павел Дорофеев оказался в числе лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев сделал дубль в выездной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Таким образом, он делит первое место в списке лучших снайперов сезона.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу гостей. Обе шайбы Дорофеев забросил в первом периоде. Они стали для российского форварда восьмой и девятой в нынешнем регулярном чемпионате. По девять голов в этом сезоне успели записать на свой счет еще три форварда: Нейтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», Джек Хьюз из «Нью-Джерси Девилс» и Коул Кофилд из «Монреаль Канадиенс». Правда, каждый из них стоит выше в бомбардирской гонке — той, что помимо заброшенных шайб учитывает и результативные передачи.

Еще один дубль в составе «Вегаса» на счету Джека Айкела, по голу у Бретта Хаудена и Томаша Гертла. У «Каролины» отличились Андрей Свечников (это его первое очко в сезоне), Джордан Мартинук и Логан Станковен.

В других матчах дня «Колорадо» дома обыграл «Нью-Джерси» (8:4), первую шайбу в НХЛ забросил Захар Бардаков. Два очка набрал Никита Кучеров из «Тампа-Бей Лайтнинг»: на его счету гол и передача в гостевой игре с «Нэшвилл Предаторс» (5:2). В победе «Колумбус Блю Джекетс» над «Буффало Сейбрс» (4:3ОТ) поучаствовал Егор Чинахов: на его счету также 1+1 по «гол+пас».

Арнольд Кабанов