Для «крабового короля» Олега Кана запросили 24 года по делу о контрабанде

Гособвинение в ходе прений попросило суд совокупно приговорить к 24 годам колонии строгого режима сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, называемого «крабовым королем». Для него также запросили штраф 5 млн руб. по делу о контрабанде краба, уклонении от уплаты таможенных платежей и создании преступного сообщества. Об этом сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фонд «Родные Острова» Фото: фонд «Родные Острова»

Дело заочно рассматривает Фрунзенский районный суд Владивостока. По версии следствия, господин Кан через ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс» и ООО «Приморская рыболовная компания» контрабандой поставлял живого краба в Японию, Южную Корею и Китай.

Всего преступное сообщество вывезло более 3 тыс. тонн ракообразных, их стоимость оценивается в более чем 2,6 млрд руб. При этом краб при вывозе оформлялся по заниженной стоимости, из-за чего компании недоплатили таможенных платежей на 9,2 млн руб.

Среди соучастников господина Кана был его сын — Александр Кан — которого также обвиняют в контрабанде. Самого Олега Кана в 2024 году заочно приговорили к 17 годам строгого режима за организацию убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. Осужденный живет не в России и объявлен в международный розыск.

В феврале 2023 года защита Кана-старшего заявила о его смерти. Однако Генпрокуратура сочла этот тезис инсценировкой. Гособвинение отмечало, что адвокаты не предоставили юридическое подтверждение смерти.

Никита Черненко