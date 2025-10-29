Uber запустит 100 тыс. беспилотных такси

Uber Technologies объявила о запуске одного из крупнейших в мире сервисов беспилотных такси в партнерстве со Stellantis, Nvidia и Foxconn. Сервис начнет работать в 2027 году, а его парк со временем должен достичь 100 тыс. беспилотных автомобилей.

Автомобили для этого проекта будет поставлять автоконцерн Stellantis. Первая партия таких машин в количестве 5 тыс. штук выйдет только в 2028 году. До того времени Uber будет пользоваться электромобилями Lucid, соглашение с которой было подписано в июле этого года.

Nvidia предоставит партнерам свою платформу развития беспилотных автомобилей Drive AGX Hyperion 10 и соответствующее программное обеспечение DriveOS. Foxconn же будет отвечать за внедрение программного обеспечения в аппаратуру будущих роботакси. Изначально сервис будет работать в США, после чего Uber постепенно расширит его географию.

Кирилл Сарханянц