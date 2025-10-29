Национализированные активы Raven Russia выставили на торги за 90 млрд рублей

Активы девелопера Raven Russia, обращенные в доход государства, выставили на торги. Начальная стоимость складов составила 90,09 млрд рублей, пишет «Ъ».

Инвестору предлагают приобрести 100% долей в 17 юридических лицах, изначально подконтрольных структурам Raven Russia. Среди них ООО «Кулон СПБ», «Логопарк Обь», «Кстово-Девелопмент», «Феникс», «Лига», «Север Эстейт» и другие. На балансе фирм почти 2 млн кв. м складской недвижимости в российских регионах. География включает Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Размер задатка определен в 18,02 млрд рублей, шаг аукциона — 4,5 млрд рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 21 ноября. Аукцион состоится 3 декабря.

Татьяна Титаева