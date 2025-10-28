Инвесторы перекладывают вложения

Обращенный в доход государства портфель активов девелопера Raven Russia выставлен на продажу. Начальная стоимость почти 2 млн кв. м складов — 90,09 млрд руб. при рыночной оценке в 120–160 млрд руб. Такие вложения едва ли будут посильны девелоперам и скорее привлекут консорциум инвесторов, пользующихся господдержкой. Покупка активов позволит генерировать арендный доход в 16–20 млрд руб. в год.

100% долей в 17 юридических лицах, изначально подконтрольных структурам Raven Russia, выставлены на продажу, следует из информации на torgi.gov.ru. В их числе ООО «Кулон СПБ», «Логопарк Обь», «Кстово-Девелопмент», «Феникс», «Лига», «Север Эстейт», «ЕГ Логистика», «Союз-Инвест», «Гориго» и проч. На балансе этих компаний почти 2 млн кв. м складской недвижимости в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Это весь складской портфель Raven Russia.

Прием заявок на участие в аукционе пройдет до 21 ноября, сами торги назначены на 3 декабря.

Начальная стоимость лота — 90,09 млрд руб., размер задатка составляет 18,02 млрд руб., а шаг аукциона — 4,5 млрд руб., следует из материалов на torgi.gov.ru. Продажа имущества осуществляется на основе указа президента РФ о приватизации от 30 сентября. В Raven Russia и Росимуществе “Ъ” оперативно не ответили. Рыночную стоимость активов компании старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов ранее оценивал «РИА Новости» в 120–160 млрд руб.

Raven Russia была основана в 2005 году британскими бизнесменами Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в России. Компания выступала одним из крупнейших собственников складской недвижимости в стране. В 2022 году ее учредители приняли решение покинуть российский рынок, передав контроль над бизнесом локальному менеджменту. Но в начале 2025 года активы Raven Russia были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. В ведомстве указывали на стратегическое значение холдинга для обеспечения обороны и безопасности государства. Сделка по передаче бизнеса российским совладельцам была сочтена притворной (см. “Ъ” от 20 августа 2024 года).

Потенциальным покупателем портфеля Raven Russia может стать лишь очень крупная структура с большими финансовыми возможностями, считает партнер NF Group Константин Фомиченко. Партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева предполагает, что речь пойдет о пуле инвесторов либо консорциуме с поддержкой государства. Он может включать в себя банки, пенсионные фонды, представителей региональных властей и частных инвесторов, считает она. Эксперт напоминает, что складская недвижимость считается ликвидным активом, устойчивым к кризисам.

Константин Фомиченко считает, что арендный доход от портфеля Ravel Russia может составлять 16–20 млрд руб. в год. Эти объекты на рынке считаются качественными. Ставка капитализации на крупных стабилизированных логопарках сейчас составляет 11,5–12,5%, но у бывших проектов Raven Russia она может достигать 14–15%, считает директор складской недвижимости Invest7 Александр Перфильев.

Рынок складской недвижимости после периода бурного роста переживает охлаждение. Средняя ставка в объектах Москвы и Подмосковья к концу этого года может снизиться на 16% год к году, до 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Это связано с постепенным снижением спроса и ростом вакантности в условиях общего замедления деловой активности. Объем пустующих площадей за год увеличился более чем в пять раз (см. “Ъ” от 24 июня), хотя господин Перфильев верит в инвестиционный потенциал складов. Они останутся востребованными за счет продолжающегося развития интернет-торговли, поясняет он.

