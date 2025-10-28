Крупнейший ураган «Мелисса» достиг побережья Ямайки

Ураган «Мелисса», сопровождаемый ветрами со скоростью до 282 км/ч, в понедельник вечером дошел до побережья Ямайки. Согласно оценкам Национального центра США, «Мелисса» достигла максимальной, пятой категории по шкале Саффира—Симпсона и может стать крупнейшим ураганом за всю историю наблюдений на Ямайке, сообщает Reuters.

Согласно прогнозам, «Мелисса» следующей ночью пересечет восточную часть Кубы и к среде пройдет над Багамскими островами и островами Теркс и Кайкос.

Ранее власти Ямайки призвали жителей эвакуироваться в примерно 900 убежищ по всей стране. Оба международных аэропорта Ямайки закрыты. Премьер-министр Эндрю Холнесс издал приказ об обязательной эвакуации в столице страны, Кингстоне, и еще в шести регионах.

Влад Никифоров