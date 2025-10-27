Надвигающийся на Ямайку ураган усилился до предпоследней категории мощности
Ураган «Мелисса», движущийся в сторону Ямайки, стремительно набирает силу. Еще накануне метеорологи предполагали, что максимальная скорость ветра при наступлении циклона достигнет 150 км/ч. Однако, как сообщает Reuters, «Мелисса» уже достигла четвертой категории ураганов по шкале Саффира—Симпсона, а порывы ветра достигают 220 км/ч.
«Мелисса» должна достичь побережья Ямайки либо сегодня вечером, либо в ночь на вторник по местному времени. А вечером вторника ураган должен обрушиться и на Кубу. Ожидается, что непогода также затронет Гаити и Доминикану.
Власти Ямайки призвали жителей эвакуироваться в примерно 900 убежищ по всей стране. Оба международных аэропорта Ямайки закрыты. Премьер-министр Эндрю Холнесс издал приказ об обязательной эвакуации в столице страны, Кингстоне, и еще в шести регионах. «Многие из этих населенных пунктов не переживут наводнение,— заявил Десмонд Маккензи, министр местного самоуправления.— Кингстон расположен на низменности, очень низко... Ни один район Кингстона не застрахован от наводнения».