Надвигающийся на Ямайку ураган усилился до предпоследней категории мощности

Ураган «Мелисса», движущийся в сторону Ямайки, стремительно набирает силу. Еще накануне метеорологи предполагали, что максимальная скорость ветра при наступлении циклона достигнет 150 км/ч. Однако, как сообщает Reuters, «Мелисса» уже достигла четвертой категории ураганов по шкале Саффира—Симпсона, а порывы ветра достигают 220 км/ч.

«Мелисса» должна достичь побережья Ямайки либо сегодня вечером, либо в ночь на вторник по местному времени. А вечером вторника ураган должен обрушиться и на Кубу. Ожидается, что непогода также затронет Гаити и Доминикану.

Власти Ямайки призвали жителей эвакуироваться в примерно 900 убежищ по всей стране. Оба международных аэропорта Ямайки закрыты. Премьер-министр Эндрю Холнесс издал приказ об обязательной эвакуации в столице страны, Кингстоне, и еще в шести регионах. «Многие из этих населенных пунктов не переживут наводнение,— заявил Десмонд Маккензи, министр местного самоуправления.— Кингстон расположен на низменности, очень низко... Ни один район Кингстона не застрахован от наводнения».

Кирилл Сарханянц