Кустурица рассказал, когда начнет съемки трех фильмов по книгам русских писателей

Режиссер Эмир Кустурица рассказал «Ъ», что в следующем году начнет снимать три фильма по литературным произведениям русских писателей.

Первым фильмом, который начнет снимать господин Кустурица, будет «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Съемки будут проходить в Сербии, рассказал Эмир Кустурица корреспонденту «Ъ» на Международном форуме сотрудничества.

Съемки еще двух фильмов пройдут в России: один — по роману «Лавр» Евгения Водолазкина, второй — по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер, сценарист, актер и музыкант. Лауреат двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля — за фильмы «Папа был в командировке» и «Андеграунд». Среди других известных работ — «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Господин Кустурица также известен как участник музыкальной группы The No Smoking Orchestra.

Вера Лупулешина, Степан Мельчаков

Эмир Кустурица родился 24 ноября 1954 года в Сараево, в то время — столице союзной республики Босния и Герцеговина (БиГ) в составе Югославии. Его отец был членом компартии и работал в Министерстве информации БиГ. О своем детстве Кустурица вспоминает так: «Я родился в Сараево в семье непрактикующих мусульман, но корни имею сербские. Мои предки некогда приняли ислам под турецким давлением». Когда Эмиру было 18 лет, он уехал из Сараево учиться на факультете кино и телевидения Академии исполнительских искусств (FAMU) в Праге, выпускниками которого в разное время были Милош Форман и Горан Паскалевич

