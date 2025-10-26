Кустурица рассказал, когда начнет съемки трех фильмов по книгам русских писателей

Режиссер Эмир Кустурица рассказал «Ъ», что в следующем году начнет снимать три фильма по литературным произведениям русских писателей.

Первым фильмом, который начнет снимать господин Кустурица, будет «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Съемки будут проходить в Сербии, рассказал Эмир Кустурица корреспонденту «Ъ» на Международном форуме сотрудничества.

Съемки еще двух фильмов пройдут в России: один — по роману «Лавр» Евгения Водолазкина, второй — по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер, сценарист, актер и музыкант. Лауреат двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля — за фильмы «Папа был в командировке» и «Андеграунд». Среди других известных работ — «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Господин Кустурица также известен как участник музыкальной группы The No Smoking Orchestra.

Вера Лупулешина, Степан Мельчаков