Суд в ХМАО отменил штраф депутату Андрееву за сокрытие ВНЖ в Италии

Мегионский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) отменил решение первой инстанции в отношении местного депутата Алексея Андреева (партия «Единая Россия»), ранее осужденного за сокрытие вида на жительство (ВНЖ) в Италии, сообщили в пресс-службе суда. Суд сослался на истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно обвинению, вид на жительство в Италии господин Андреев получил в 2021 году, будучи депутатом окружной думы. Однако парламентарий своевременно не уведомил компетентные органы. По факту произошедшего в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве). Впоследствии мировой судья Мегионского райсуда оштрафовал Алексея Андреева на 100 тыс. руб., однако решением апелляционной инстанции он был освобожден от исполнения наказания.

Алексей Андреев является депутатом думы с 2001 года: был депутатом третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. С 1999 года он возглавляет дорожно-строительную компанию «Автобан» (согласно сервису Kartoteka.ru, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также автомобильных дорог и автомагистралей).

Артем Путилов