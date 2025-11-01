Взломали доверие

С начала 2025 года в Ставропольском крае зарегистрировано более чем на треть больше киберпреступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 16 раз выросло количество случаев неправомерного доступа к компьютерной информации. Чаще всего жертвами IТ-преступлений становятся рядовые граждане. Киберэксперты советуют не забывать про базовые правила безопасности, в том числе менять мобильные телефоны раз в два-три года и заводить отдельную банковскую карту для онлайн-покупок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумма материального ущерба от киберпреступлений на Ставрополье в 2025 году превысила 1,6 млрд рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сумма материального ущерба от киберпреступлений на Ставрополье в 2025 году превысила 1,6 млрд рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За восемь месяцев 2025 года на Ставрополье зарегистрировано свыше 10 тыс. преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По данным правоохранительных органов, общая сумма материального ущерба осталась на уровне прошлого года — более 1,6 млрд руб. В ГУ МВД края рассказали, что абсолютное большинство потерпевших (96%) — это рядовые жители региона среднего и преклонного возраста и только 4% составляют киберпреступления против юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По данным ведомства, больше всего выросло количество деяний, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации,— с 188 до 3092, то есть в 16 раз. Почти в полтора раза (с 1160 до 1594) увеличилось количество преступлений с использованием IT-технологий в сфере незаконного оборота наркотиков.

В статистику правоохранителей не вошли факты кибератак на электронную инфраструктуру органов государственной и муниципальной власти. В правительстве Ставропольского края сообщили, что инфраструктура органов публичной власти регулярно подвергается кибератакам, однако конкретных цифр не привели, отметив, что для нейтрализации этих угроз власти принимают необходимые меры.

Дорогое представление

В ГУ МВД по Ставропольскому краю рассказали, что мошенники используют целый арсенал ловушек: делают предложения вложить деньги в «выгодные» инвестиции, сначала выплачивают небольшой доход, чтобы вызвать доверие, а после исчезают с крупной суммой. Часто злоумышленники разыгрывают спектакли: сначала под видом курьера или работника сервиса узнают у человека необходимый код, потом звонит «сотрудник правоохранительных органов» и пугает обвинениями в финансировании экстремизма, убеждая перевести деньги на якобы безопасный счет. Кроме того, обманщики маскируются под представителей учебных заведений, чтобы выманить доступ к аккаунтам через фишинговые сайты. Нередко также взламывают страницы в соцсетях и просят деньги «на лечение».

В полицейском главке пояснили, что основные сложности при выявлении и раскрытии преступлений данной категории связаны с тем, что зло­умышленники используют средства связи с функцией шифрования личных данных, интернет-ресурсы, мессенджеры, торговые площадки, которые находятся за пределами РФ. В преступной деятельности используются возможности VPN, криптокошельки и иные технические устройства и технологии, препятствующие оперативному установлению местонахождения мошенников.

Также злоумышленники используют банковские и SIM-карты, оформленные на подставных лиц из других регионов. Объявления же, размещенные преступниками, и переписка с жертвой удаляются сразу же после хищения денег. Дополнительную сложность представляет поимка тех, кто находится за рубежом, где не действуют российские законы и нет возможности запросить необходимую информацию у иностранных интернет-провайдеров.

Все эти факторы объясняют то, почему доля возмещенного ущерба, нанесенного киберпреступлениями, по итогам работы за восемь месяцев этого года на Ставрополье составила немногим более 1%.

Полиция предупреждает

Чтобы повысить эффективность борьбы с киберпреступностью, в структуре ставропольского главка МВД в 2023 году создали специальный отдел — по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. В 2024 году он был преобразован в управление с увеличением штата сотрудников. Специализированные подразделения в структуре уголовного розыска работают и при районных отделах полиции, рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Из представителей следствия, дознания, угрозыска и управления по борьбе с киберпреступностью в структуре главка создана рабочая группа, которая координирует усилия в ежедневном режиме.

С учетом того, что главными жертвами IТ-преступлений являются рядовые граждане, а злоумышленники систематически придумывают новые схемы обмана, жителей Ставрополья постоянно информируют о способах мошенничества через СМИ, раздают информационные буклеты в местах массового пребывания людей и организовывают тематические беседы.

Кроме того, для пресечения киберпреступлений полицейские наладили взаимодействие с кредитно-финансовыми учреждениями и операторами связи, риелторскими агентствами, которых ориентируют на то, чтобы особое внимание уделять анализу психологического состояния граждан, принимающих решение о продаже своего имущества ради перевода денег.

Прокуратура, кроме координации работы всех правоохранительных органов по противодействию киберпреступности, проводит в судах активную исковую работу в интересах потерпевших, в том числе помогает им в составлении и направлении исковых заявлений, в ходе расследования уголовных дел принимаются меры к незамедлительному наложению ареста на банковские счета лиц, на которые переведены похищенные денежные средства.

В частности, прокурорами в этом году направлено 753 исковых заявления в интересах социально уязвимых категорий граждан на сумму 192 млн руб. С учетом рассмотрения ранее поданных заявлений суды удовлетворили 262 иска на сумму 60 млн руб.

Правоохранители, занимающиеся киберпреступлениями, настоятельно советуют ни при каких обстоятельствах не публиковать свои паспортные данные, ИНН, СНИЛС в открытом доступе и не передавать их третьим лицам. Также не стоит делиться кодами из СМС, CVV или PIN-кодами банковских карт, паролями от приложений или кодовыми словами даже с теми, кто представляется сотрудниками банков или государственных структур, потому что их настоящие сотрудники никогда не попросят назвать такие сведения.

В случаях поступления звонков от неизвестных лиц с тревожными или заманчивыми предложениями следует сохранять спокойствие и просто положить трубку, советуют в региональном главке МВД. Если разговор все же состоялся, мошенники будут настаивать, торопить, сбивать с толку и не давать времени подумать или посоветоваться с родными. В такой ситуации нельзя доверять словам, а нужно проверять информацию через официальные источники: позвонить в свой банк, полицию, обсудить ситуацию с близкими. Нельзя совершать какие-либо действия с банковскими картами и счетами под диктовку собеседника, переходить по присланным ссылкам, устанавливать приложения и совершать денежные переводы по незнакомым реквизитам.

Если все же уловка злоумышленников сработала, первое правило жертвы — не паниковать. Следует как можно быстрее связаться с банком, чтобы заблокировать карты и отменить операции, сохранить доказательства: скриншоты переписки, данные о звонках — и немедленно обратиться в полицию с заявлением. В прокуратуре же можно дополнительно проконсультироваться, как вернуть утраченные средства.

Цифровая гигиена

Правовые и поведенческие меры защиты киберэксперты рекомендуют дополнять также технологическими. Они советуют придумать сложные уникальные пароли, настроить двухфакторную аутентификацию, использовать для онлайн-покупок отдельную карту, которая пополняется по мере необходимости, и скачивать приложения только из официальных магазинов.

«В современных реалиях благодаря широким возможностям нейросетей написать вирус может любой школьник. Это кратно увеличивает количество возможных угроз и атак. В такой ситуации техническая составляющая обеспечения информационной безопасности, такая как антивирусы и актуальные обновления, становится минимально необходимой базой»,— подчеркивает IT-эксперт Кирилл Козловский.

Прежде всего, важно соблюдать базовые правила информационной гигиены: не переходить по неизвестным ссылкам, не вводить коды доступа и пароли на сомнительных сервисах, не устанавливать программы из неизвестных источников. «Но если мы говорим о технической части, то антивирус с актуальными базами на персональном компьютере — обязательная составляющая при работе с сетью Интернет. Актуальные обновления важно устанавливать и на смартфоне. К примеру, у телефонов, работающих на базе операционной системы Android, срок поддержки системных обновлений безопасности составляет два-три года после выпуска модели. Если телефон старше, пора задуматься о его замене именно из соображений безопасности»,— добавляет эксперт.

То же самое касается устройств в домашней сети — в особенности маршрутизатора (роутера). «Регулярно в новостях сообщают о существенных уязвимостях, найденных в старых моделях. В среднем срок поддержки для маршрутизаторов около пяти-семи лет после даты выхода на рынок. Поэтому необходимо также регулярно обновлять прошивку маршрутизаторов и менять маршрутизатор на более современный при окончании поддержки со стороны производителя устройства»,— рекомендует Кирилл Козловский.

Михаил Волкодав